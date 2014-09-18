Тимчук: У разі взяття бойовиками аеропорту у Донецьку, Росія перекине на Донбас бойову авіацію

Про це в соцмережі написав керівник центра військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

В районі аеропорту в Донецьку, який обстрілюють, відзначається скупчення підрозділів регулярної армії РФ. У районі цього населеного пункту противник створює ешелоновану систему ППО, повідомляє експерт.Читайте такожСпецназ ГРУ Росії штурмує донецький аеропорт - СБУ

"Одночасно зафіксована перекидання декількох одиниць бойової авіації без розпізнавальних знаків ВПС Росії на прикордонні аеродроми на території РФ. За нашими даними, ці машини готуються до перекидання в Донецьк у вигляді «ВВС Новоросії» у разі витіснення українських підрозділів з території аеропорту", - зазначив Тимчук.

За словами експерта, фахівці з РФ створюють на Донбасі радіолокаційне поле і ешелоновану систему ППО.