Тимчук: У разі взяття бойовиками аеропорту у Донецьку, Росія перекине на Донбас бойову авіацію
В районі обстрілюваних аеропорту в Донецьку відзначається скупчення підрозділів регулярної армії РФ.
Про це в соцмережі написав керівник центра військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.
В районі аеропорту в Донецьку, який обстрілюють, відзначається скупчення підрозділів регулярної армії РФ. У районі цього населеного пункту противник створює ешелоновану систему ППО, повідомляє експерт.Читайте такожСпецназ ГРУ Росії штурмує донецький аеропорт - СБУ
"Одночасно зафіксована перекидання декількох одиниць бойової авіації без розпізнавальних знаків ВПС Росії на прикордонні аеродроми на території РФ. За нашими даними, ці машини готуються до перекидання в Донецьк у вигляді «ВВС Новоросії» у разі витіснення українських підрозділів з території аеропорту", - зазначив Тимчук.
За словами експерта, фахівці з РФ створюють на Донбасі радіолокаційне поле і ешелоновану систему ППО.