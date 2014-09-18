Росія створює на Донбасі радіолокаційне поле і ешелоновану систему ППО - експерт

Про це повідомляє керівник Центру військово-политичних досліджень Дмитро Тимчук.

"По багатьом ознакам, з допомогою російських фахівців, на Донбасі бойовиками створюється не тільки контрольоване ними радіолокаційне поле, але і ешелонована система ППО", - йдеться у повідомленням експерта.

Так, в районі Луганська розгорнуто мобільну російську Радіолокаційну станцію, бандформування активно насичуються засобами ППО.Читайте такожУ разі взяття бойовиками аеропорту у Донецьку, Росія перекине на Донбас бойову авіацію

Крім цього, в районі обстрілюваного аеропорту в Донецьку відзначається скупчення підрозділів регулярної армії РФ. У районі цього населеного пункту противник створює ешелоновану систему ППО, повідомляє Тимчук.



