У Криму Меджлісу після обшуку дали добу на виселення

Така постанова суду, яку зачитав 17 вересня голові «Фонду «Крим» Ризі Шевкієву судовий пристав-виконавець Міжрайоного відділу судових приставів за виконанням особливих виконавчих проваджень Управління федеральної служби судових приставів по Республіці Крим, передає Крым.Реалии.

В іншому разі, майно, що залишилося в будівлі, загрожують заарештувати, а всередину нікого більше не пустять, заявили пристави.

Як сказано в документах, які вручили Шевкієву, підставою для виселення є виконавчий лист, виданий Центральним райсудом Сімферополя 15 вересня, по справі № 2-1688/14.

Читайте такожОкупанти не дозволили передати їжу і воду заблокованим у Меджлісі людямВ його резолютивній частині зазначено, що БО «Фонд «Крим» заборонено «здійснювати повноваження власника в частині користування і розпорядження належним йому майном, в тому числі здачі в оренду, продажу рухомого та нерухомого майна, укладення яких-небудь договорів яким-небудь способом щодо цього майна, що разташоване за адресою в Сімферополі: вул. Жидкова, 40/Крилова, 117; вул. 8 Березня, 34; вул. Ялтинська, 155, кв. 3; вул. Кримських партизанів, 23, кв. 44; вул. Київська, 92-а, кв. 34; вул. Желябова, 37/8, кв. 88; вул. Шмідта, 2».

У разі невиконання вироку суду або іншого судового акта голова Фонду може бути притягнутий до кримінальної відповідальності.

Читайте такожОбшук в будівлі Меджлісу кримських татар триває вже 6 годин (фоторепортаж)Крім того, за позовом прокуратури Криму» на захист інтересів невизначеного кола осіб до благодійної організації «Фонд «Крим» арештовані рахунки організації у «Владикомбанку». Також фонду заборонено відкривати нові рахунки.

На питання видання Крым.Реалии, чи буде «Фонд «Крим», на балансі якого перебуває будівля на вулиці Шмідта, 2, залишати приміщення, Шевкієву відповісти важко.

«Юристи працюють над цією постановою і будуть радитися, думати, що робити. Звільнити практично неможливо. А не звільняти, значить, ми даємо їм підстави зайняти нашу будівлю, окупувати та тримати в своїх руках», - сказав він.

Те, що відбувається навколо «Фонду «Крим» і Меджлісу Різа Шевкієв пов'язує з низькою явкою виборців на минулих 14 вересня "виборах" у «Держраду» та муніципальні органи влади».

Читайте такожУ Криму системно переслідують мусульман і православних Київського патріархату«Зараз кримськотатарський народ зобразять у ролі зла, яке загрожує благополуччю решти населення Криму, створять образ ворога і будуть активно нас репресувати. Тим самим вони будуть в очах виборців, які від них відвернулися, шукати підтримку і піднімати свій рейтинг», - вважає Шевко.

17 вересня в будівлю Меджлісу кримськотатарського народу у Сімферополі прийшли представники ФСБ і судові пристави. Вони зачитали судову постанову голові благодійної організації «Фонд «Крим» Ризі Шевкієву. Як припустили в Меджлісі, найімовірніше, правоохоронці готуються опечатувати майно.

Зранку 16 вересня в Сімферополі будівлю Меджлісу кримськотатарського народу оточили автоматники, і провели обшук. В МВС і Слідчому комітеті Криму від коментарів відмовилися.

Під час обшуку були вилучені протоколи деяких засідань Меджлісу, кілька релігійних книг, комп'ютерна техніка, а також особисті речі народного депутата України Мустафи Джемілєва.

Представники Меджлісу розцінюють те, що відбувається, як «залякування соціально активних людей, як елемент психологічного впливу».