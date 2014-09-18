Суд Чернігова заборонив діяльність облорганізації партії "Руський блок"

Про це повідомляється на сайті прокуратури Чернігівської області. "Як було встановлено в ході проведеної прокурорської перевірки, свою діяльність чернігівська обласна організація партії "Руський блок" здійснювала з порушенням законодавства України", - говориться в повідомленні.

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Зокрема, перевіркою встановлено відсутність організації та її керівництва за їх місцезнаходженням. На підставі складеного відповідними органами акту державним реєстратором було внесено запис про це до державного реєстру. Відповідно до українського законодавства, це є підставою для судового рішення про припинення юридичної особи. Прокуратурою області було підготовлено відповідну позовну заяву, яку суд задовольнив.