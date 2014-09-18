У Криму комуніст заявив про готовність підкоритись царю

Про це повідомляє інформагентство окупаційної влади Крыминформ.

"Споконвіку на Русі існувало правило: ми государеві люди. І якщо цар або генеральний секретар сказали, що ти потрібен державі для виконання служби, то людина, яка вважає себе державною людиною, зобов'язана сказати: "Слухаюсь (рос. "Есть" - ред.)!", - заявив Пархоменко.

"Таке в історії було багато разів, коли люди, що досягли похилого віку, наприклад, Кутузов або Суворов, призивалися на службу. Це стосується не тільки військових. Я б назвав з десяток прізвищ цивільних людей, які були в опалі чи не при справах, яким також пропонувалися високі пости. І вони погоджувалися", - додав він.

Читайте такожП'ять регіоналів з Криму склали мандати у РадіТакож він багато розповідав про свої переваги як управлінця.

Раніше президент Росії Володимир Путін вніс на розгляд окупаційної міськради Севастополя кандидатів для обрання на посаду "губернатора".

Кандидатами стали Сергій Мєняйло, нині виконувач обов'язків "губернатора" Севастополя; власне Василь Пархоменко; і Олег Росляков, радник Мєняйла.