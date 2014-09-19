В Атлантичній Раді Порошенкові вручили нагороду громадянина світу
У Вашингтоні Президент України Петро Порошенко отримав престижну нагороду «Global Citizen Award» авторитетної неурядової організації «Атлантична Рада США».
Виступаючи перед міжнародною експертною аудиторією Атлантичної Ради США, Глава держави зазначив, що присвячує цю нагороду тим, хто віддав життя у боротьбі за свободу та демократію, повідомляє прес-служба Президента.
Петро Порошенко зазначив, що Україні нині життєвоважлива підтримка Сполучених Штатів.
«Україна під загрозою. Наш ворог – сильний та краще підготовлений. Але з вашою підтримкою і силою духу ми переможемо в цій битві, тому, що правда на нашій стороні», - заявив Президент.
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«Нам потрібна консолідована підтримка наших партнерів, щоб відбити атаку на наш суверенітет та територіальну цілісність», - зазначив Глава держави.
Президент також відповів на запитання членів «Атлантичної Ради США».