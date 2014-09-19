В Атлантичній Раді Порошенкові вручили нагороду громадянина світу

Виступаючи перед міжнародною експертною аудиторією Атлантичної Ради США, Глава держави зазначив, що присвячує цю нагороду тим, хто віддав життя у боротьбі за свободу та демократію, повідомляє прес-служба Президента.

Петро Порошенко зазначив, що Україні нині життєвоважлива підтримка Сполучених Штатів.

«Україна під загрозою. Наш ворог – сильний та краще підготовлений. Але з вашою підтримкою і силою духу ми переможемо в цій битві, тому, що правда на нашій стороні», - заявив Президент.

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«Нам потрібна консолідована підтримка наших партнерів, щоб відбити атаку на наш суверенітет та територіальну цілісність», - зазначив Глава держави.

Президент також відповів на запитання членів «Атлантичної Ради США».