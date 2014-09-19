Борис Філатов йде на вибори по мажоритарці
Заступник губернатора Дніпропетровської області сьогодні подав документи в ЦВК - він має намір пройти в парламент по округу в Дніпропетровську.
Заступник губернатора Дніпропетровської області Борис Філатов балотується в депутати Верховної Ради.
Про це розповів виданню "Новое Время" сам чиновник.
Відповідні документи у Центральну виборчу комісію подав сьогодні, 19 вересня.
Обиратися Філатов буде самовисуванцем від Жовтневого району Дніпропетровська, в якому народився і виріс.
"Це було одним з найскладніших рішень у моєму житті", - прокоментував це рішення сам кандидат.
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Дніпропетровський юрист, бізнесмен і партнер олігарха Ігоря Коломойського Борис Філатов був призначений на посаду заступника губернатора області в березні поточного року.
Дострокові вибори у Верховну Раду України відбудуться 26 жовтня 2014 року.