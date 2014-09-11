З полону терористів звільнено ще 20 осіб - Філатов

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав заступник голови Дніпропетровської ОГА Борис Філатов.

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"В рамках переговорного процесу, організованого Президентом України, за активної участі Служби безпеки України і сприяння Центру обміну полоненими Володимира Рубана звільнені:

1. Бойко Р.В. - 40-й

2. Фоницький В.В. - 40-й

3. Слугоцький М.Н. "Донбас"

4. Тендітний С.А. "Донбас"

5. Грудько Є.Ю. "Донбас"

6. Купряк В.С. "Донбас"

7. Зайцев І.В. "Донбас"

8. Улецький В.Д. "Донбас"

9. Кононко Н.Ю. в/ч 72/ 2167

10. Харкович Я.С. в/ч 2167

11. Вовк Д.М. в/ч 2167

12. Яранчук М.І. 2167

13. Повх С.М. 51-я

14. Сахневич В.Д. Рівне

15. Гострий С.М. 42

16. Комаров А.А. 40-й

17. Кожанов Ю.А. в/ч 3027

18. Хорішко Н. в/ч 3027

19. Машкара О.С. 26 арт.бриг.

20. Мякушко О.В. 26 арт.бриг.

Через годину будуть в Дніпропетровській ОДА", - написав він.