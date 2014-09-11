З полону терористів звільнено ще 20 осіб - Філатов
Ще 20 українських військовослужбовців звільнено з полону бойовиків
Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав заступник голови Дніпропетровської ОГА Борис Філатов.
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"В рамках переговорного процесу, організованого Президентом України, за активної участі Служби безпеки України і сприяння Центру обміну полоненими Володимира Рубана звільнені:
1. Бойко Р.В. - 40-й
2. Фоницький В.В. - 40-й
3. Слугоцький М.Н. "Донбас"
4. Тендітний С.А. "Донбас"
5. Грудько Є.Ю. "Донбас"
6. Купряк В.С. "Донбас"
7. Зайцев І.В. "Донбас"
8. Улецький В.Д. "Донбас"
9. Кононко Н.Ю. в/ч 72/ 2167
10. Харкович Я.С. в/ч 2167
11. Вовк Д.М. в/ч 2167
12. Яранчук М.І. 2167
13. Повх С.М. 51-я
14. Сахневич В.Д. Рівне
15. Гострий С.М. 42
16. Комаров А.А. 40-й
17. Кожанов Ю.А. в/ч 3027
18. Хорішко Н. в/ч 3027
19. Машкара О.С. 26 арт.бриг.
20. Мякушко О.В. 26 арт.бриг.
Через годину будуть в Дніпропетровській ОДА", - написав він.