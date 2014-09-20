Під Маріуполем після обстрілу горять поля

01:23, 20 вересня 2014
Політика
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З'явилося відео палаючих полів на окраїні Маріуполя - селі під назвою Талаковка

facebook.com/gregory.zhygalov

Ймовірно, що вони горять унаслідок обстрілу передмість Маріуполя, передає ТСН.

Очевидці у соцмережах стверджують, що поля горять унаслідок артилерійських дуелей.

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 Нагадаємо, що у п'ятницю ввечері поблизу Маріуполя чули звуки обстрілів із "Градів". 

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