Під Маріуполем після обстрілу горять поля
01:23, 20 вересня 2014Політика
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З'явилося відео палаючих полів на окраїні Маріуполя - селі під назвою Талаковка
Під Маріуполем після обстрілу горять поля / facebook.com/gregory.zhygalov
Ймовірно, що вони горять унаслідок обстрілу передмість Маріуполя, передає ТСН.
Очевидці у соцмережах стверджують, що поля горять унаслідок артилерійських дуелей.
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Нагадаємо, що у п'ятницю ввечері поблизу Маріуполя чули звуки обстрілів із "Градів".
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