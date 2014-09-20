Генсек ООН привітав підписання Мінського меморандуму

Як передає ИТАР-ТАСС з посиланням на офіційного представника генсека Фархан Хак, «реалізація домовленостей відкриє шлях до мирного врегулювання кризи в Україні».

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«Генеральний секретар закликає всі сторони забезпечити якнайшвидше виконання обумовлених заходів, які, якщо їх довести до кінця, відіграють вирішальну роль у забезпеченні сталого режиму припинення вогню і відкриють шлях до подальшого прогресу у здійсненні мирного плану врегулювання кризи», - сказав він.

За його словами, Пан Гі Мун твердо дотримується думки про те, що конфлікт в Україні «не вирішити військовим шляхом».

«Цього можна досягти тільки через діалог і повагу всіма сторонами своїх зобов'язань щодо мирного врегулювання», - підкреслив він.

Хак зауважив, що ООН готова надати свою підтримку в цьому напрямку, «якщо вона буде потрібна».

Як повідомляв УНІАН, минулої ночі в Мінську за підсумками Тристоронньої зустрічі контактної групи з врегулювання кризи в Україні був підписаний меморандум. Документ складається з 9-ти пунктів, у яких міститься заборона на застосування всіх видів зброї і ведення наступальних дій.

Згідно з меморандумом, протиборчі сторони зобов'язуються відвести свою важку військову техніку від умовної лінії фронту на 15 км кожна.

Вздовж всього російсько-українського кордону буде працювати спостережна місія ОБСЄ.