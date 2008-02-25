Регіонал Сухий про Богатирьову: я не знаю такого члена нашої партії

13:10, 25 лютого 2008
Політика
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"Колись була така депутат..."

Народний депутат від Партії регіонів Ярослав Сухий заявляє, що його фракція протестує  не проти НАТО, а проти того, щоб Яценюк підписував таємні від народу листи.  Про це нардеп сказав в ексклюзивному інтерв`ю УНІАН: "Ми проти авторитаризму та підкилимних зобов’язань. Ми кажемо: погодься, що ти не мав права підписувати цього листа, і ми працюємо далі..." 

На запитання кореспондента, чому б регіоналам не використати у питаннях щодо НАТО високий статус члена партії Раїси Богатирьової як секретаря РНБО,  депутат відповів:  "Я не знаю такого члена нашої партії. Особисто я не знаю. Колись була така депутат..."

 

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