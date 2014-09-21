Територія, підконтрольна українським військовим, збільшилася - президент

Про це глава держави заявив в інтерв`ю журналістам українських телеканалів.

”Якщо ви подивитеся на лінію зіткнення, що повинна бути оприлюднена через відповідне подання до Верховної Ради, ви побачите, що лінія зіткнення значним чином пересунулася, і українські війська займуть позиції, які були втрачені в кінці серпня, які були втрачені вздовж річки Кальміус”, - сказав Порошенко.

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За його словами, в тому числі по річці Кальміус, буде зведено рубіж оборони.

”За площею, території, які будуть зайняті українськими військами, ми суттєво здобули територію, в порівнянні з 5 вересня, - часом підписання Мінського протоколу”, - підкреслив Порошенко.