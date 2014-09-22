На Донбасі Україна продемонструвала, що вміє захищатися - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час інтерв`ю українським телеканалам в неділю.

”Це єдина війна, де агресор не розуміє, що він там робить. Ми захищаємо свою державу? Ні. Ми звільняємо територію? Ні. Яка мета нашої нашої дії там? Захистити російськомовних? Від кого, що і як? Реальна мета, яка була задекларована, вона вже була вихолощена, бо це було неможливо, бо коли операція планувалася, абсолютно інші настрої панували в Харкові, Одесі, Миколаєві”, - сказав Порошенко і додав, що ”всі розраховували на кримський сценарій”.

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Водночас, наголосив він, на Донбасі Україна продемонструвала, що вміє захищатися, і ”кримського сценарію не буде”. ”Альтернативи миру не існує”, - додав Порошенко.

Він також повідомив, що ”у нас зараз достатньо бригад Збройних Сил”.

Порошенко, даючи оцінку українським військовослужбовцям, які ”в умовах такої відмінності в рівні зброї, таким чином тримати фронт - це герої”.