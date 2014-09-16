У НАТО побачили ознаки "кримського сценарію" в Молдові

Вище командування НАТО заявило у понеділок, що Росія починає застосовувати сценарій "гібридної війни", який спрацював у Криму, щодо Молдови.

Про це пише Голос Америки.

"Щодо "зелених чоловічків", ми побачили, як цей сценарій розіграли в Криму і як він розігрується зараз на сході України. Ми починаємо бачити деякі елементи цього сценарію в Молдові та Придністров'ї", - зазначив командувач військ НАТО в Європі генерал Філіп Брідлоу.

Раніше цього року російські війська вже проводили навчання у Придністров'ї і Молдова застерігала Москву від анексії регіону за прикладом Криму.

Раніше російський депутат Дмитро Рогозін попереджав, що зближення Молдови з ЄС може призвести до повної втрати контролю Кремля над Придністров'ям.

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За словами Брідлоу, тепер НАТО намагається зрозуміти, як допомогти країнам Східної Європи у подібній ситуації.

Проблема гібридної війни для НАТО полягає у тому, що Альянс може реагувати лише на зовнішню агресію щодо своїх членів і не може надавати допомогу в ході внутрішніх конфліктів, під які маскуються "гібридні війни" Кремля.