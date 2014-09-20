Міноборони обіцяє звільнити небоєздатних військовослужбовців

Міністерство оборони України планує в рамках реформування відомства звільнити небоєздатних військовослужбовців, які можуть стати звичайними державними службовцями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр оборони Валерій Гелетей 19 вересня під час візиту до Варшави.

"Основна мета реформи - це не просто скоротити департаменти, які інколи просто дублюють один одного , а зробити таким чином, що якщо ти військова людина, маєш соціальні військові гарантії, носиш військову форму, отримуєш інші соціальні пільги, то ти повинен бути боєздатним і не лише мати можливість, але й брати до рук зброю та захищати нашу державу, в тому числі - в зоні АТО", - сказав міністр.

За його словами, ті хто мають військові посади, а не виконують військових функцій, стануть звичайними державними службовцями.

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"У цих умовах для держави є небезпечно мати велику армію, яка не має тієї відповідної кількості військових, котрі могли би забезпечувати боєздатність та проводити відповідні бойові дії в зоні АТО", - сказав Гелетей.

"Саме тому ми скоротимо кількість військовослужбовців",- додав він.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня у Варшаві міністри оборони України, Польщі та Литви сьогодні у Варшаві підписали договір про створення спільної військової бригади "ЛитПолУкрбриг".

Відповідно до попередніх домовленостей, загальна чисельність бригади має становити майже 2,5 тисяч військових, з яких з України - 545, з Литви - 650 та з Польщі - 1250. Місце дислокації бригади - польський Люблін.