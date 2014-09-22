Євродепутат: ЄС має докази присутності російських військ в Україні

Про це розповів DW євродепутат від Нідерландів Йоганнес Корнеліс ван Баален.

"Звичайно, ми їх маємо. У нас є сателітні знімки. Від Кремля ми вже чули: немає російських військ у Криму, а зараз їх "немає" на Сході України. Однак усі знають, що це брехня", - заявив євродепутат.

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За його словами, ЄС має докази, НАТО має докази, але Путін їх однаково спростовуватиме і заперечуватиме.

"Хоча якщо російських військ в Україні немає, то звідки беруться тіла вбитих російських солдат? Звідки надходять поранені у госпіталі Ростова та Санкт-Петербурга? Це нонсенс", - підкреслив він.

Євродепутат наголошує, що російська офіційна влада просто бреше.

"Так, це чистісінької води брехня і агітаційна пропаганда, якій, на жаль, багато хто вірить. І Путін продовжуватиме робити те, що йому подобається: направляти війська чи відкликати їх. Йому не можна довіряти", - заявив євродепутат.