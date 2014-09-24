Санкції кардинально погіршили фінансовий стан Росії - Гонтарєва

Про це сьогодні в ефірі "5 каналу" сказала глава Нацбанку України Валерія Гонтарєва, пише Gazeta.ua.

"Санкції кардинальним чином погіршили фінансовий стан Російської Федерації. Девальвація рубля протягом року становила 30%, що для країни, яка має у резервах півтрильйона доларів, дуже істотно ", - підкреслила вона.

Більш того, як зазначила голова НБУ, для РФ практично перекритий доступ до міжнародного капіталу. За її інформацією, банківській системі Росії буде потрібно витратити 150 млн дол виключно на підтримку балансу найбільших її державних банків.

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"Санкції діють, але на жаль, не можна сказати, що проблеми Росії допомагають вирішувати наші внутрішні проблеми", - зазначила Гонтарєва.

Нагадаємо, з 17 березня Євросоюз прийняв дев'ять пакетів санкцій проти Росії. У сукупності обмеження торкнулися 119 фізичних осіб і 23 юридичних особи. Також Євросоюз ввів санкції стосовно енергетичного, фінансового та оборонного секторів Росії.