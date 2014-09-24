Маєток Лазаренка у США продали за $5 мільйонів

Про це повідомляє видання Foreign Policy.

Як пише Українська правда, покупку здійснив анонімний місцевий житель через компанію Sunrise Ridge Ventures LLC. Ця компанія була створена лиш в середині липня 2014 року одночасно в штатах Каліфорнія і Делавер, тобто за кілька тижнів до покупки.

Сам Лазаренко купив цей маєток у 1998 році за 6,75 мільйона, але вже через кілька місяців був заарештований і потрапив у в’язницю.

Видання уточнює, що мова йде про найбільший особняк у всій околиці. Його площа становить 1,7 тис. кв. м, всередині знаходяться 11 ванних кімнат, величезні бальні зали з гігантськими люстрами. На дверні ручки нанесена позолота.

Читайте такожАдвокат Лазаренка не може назвати конкретні терміни повернення свого клієнта до України Дім знаходиться на ділянці площею 17 акрів, на якій також розміщені два вертольоті майданчики і багато басейнів.

Описуючи маєток, видання додає, що він викликає "жах і огиду".

За даними Foreign Policy, вашингтонський суд в даний момент вирішує долю щодо 250 млн доларів Лазаренка, які знаходяться на різних рахунках. Зокрема, мова йде про можливе повернення цих грошей уряду України.

Раніше на ці гроші претендували різні партнери Лазаренка і компанії, з якими він мав справу, у тому числі "Газпром", який хотів 140 млн, але їх претензії були відхилені.