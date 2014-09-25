Яценюк: Стокгольмської суд через рік винесе рішення у спорі між «Нафтогазом» і «Газпромом»



Про це Яценюк заявив у своєму виступі в Раді зовнішніх відносин США в Нью-Йорку.

”Ми очікуємо, що остаточне рішення може бути винесено судом приблизно через рік”, - сказав він.

Крім того, Яценюк додав, що Україна готова домовлятися з РФ щодо газових питань, але тільки на ринкових умовах.

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Як повідомляв УНІАН, у середині червня НАК «Нафтогаз України» подала позов до «Газпрому» в Арбітражний інститут торговельної палати Стокгольма з метою, в першу чергу, встановлення справедливої і ринкової ціни на газ, який «Газпром» може поставляти в Україну. Крім перегляду ціни, в позовній заяві «Нафтогазу» міститься вимога до «Газпрому» повернути 6 млрд дол., які українська компанія переплатила з 2010 року.

16 червня «Газпром» подав зустрічний позов до «Нафтогазу» до Стокгольмського арбітражу з вимогою стягнути заборгованість у розмірі 4,5 млрд дол. за поставлений раніше газ.