Відсутність контролю на кордоні буде порушенням Мінського протоколу - Яценюк

Про це він сказав журналістам в аеропорту "Бориспіль" у п'ятницю, 26 вересня, після звершення робочого візиту до США, пише Українська правда.

"Ключовий аргумент, крім відведення військ і артилерії з території України, це - відновлення повного контролю над українським державним кордоном. Якщо відновлення контролю немає, - це є порушенням одного з базових принципів, закладених у протоколі, який підписаний у Мінську", - наголосив Яценюк.

"Протокол не можна розглядати як пункти, які подобаються росіянам, і пункти, які їм не подобаються. Це не меню. Виконувати необхідно все", - сказав він.

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Після виконання цих домовленостей, за словами Яценюка, "є вірогідність того, що ми перейдемо в дійсно мирні перемовини".

"У таких мирних перемовинах повинні брати участь Європейський Союз і Сполучені Штати Америки. У свій час вони підписували Будапештський меморандум, і нам потрібні реальні, а не паперові гарантії нашої територіальної цілісності і незалежності", - зазначив він.