У Порошенка очікують, що після вчорашніх законів російські війська заберуться з України

«Ці два закони є у мінських угодах і наступним пунктом є виведення російських військ з території України. Але для того, щоб це відбулося, необхідне було ухвалення цих двох законів. Насправді ми рухаємося певними кроками», - сказав він в ефірі одного з українських телеканалів.

Крім виведення російських військ з території України, за словами Радника Президента, наступними кроками також має стати проведення дострокових місцевих виборів, вирішення питання щодо коштів, які залишатимуться у місцевому бюджеті тощо.

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Аналізуючи зміст закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей Ігор Гринів підкреслив, що в ньому йдеться про надання більших повноважень лише окремим громадам, таким як сільські, селищні, місцеві ради і жодним чином не йдеться про формування якихось об’єднань.

«Децентралізація не в межах регіону, а в межах тільки певних органів місцевої влади. Не йде мова про Донбас - ні про ЛНР, ні про ДНР. Не йде мова про Луганську чи Донецьку області. Ніякий край, нічого подібного не створюється», - наголосив він зауваживши, що «насправді ми йдемо нормальним шляхом для врегулювання ситуації».

Радник Президента також акцентував увагу на тому, що Закон має обмежуючу дію строком. «Він втрачає повністю свою дію через три роки. Він може закінчитись і через пів року, якщо буде наведено порядок. Він може закінчитись за рік», - констатував він.

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На зауваження щодо фінансування певних потреб цих територій з державного бюджету, їх відновлення, Ігор Гринів зазначив, що у цьому питанні влада і народ мають визначитись. І якщо ці райони – українська територія, в чому не мають сумніву представники влади, таке питання не повинно виникати.

«Визнаємо, що це наша земля і наша територія, і наші люди і ми будемо їм допомагати і будемо відновлювати ці території», - сказав Радник Президента.

Він також звернув увагу на те, що мирні ініціативи з врегулювання ситуації на Донбасі підтримує переважна більшість українців - згідно останніх опитувань 77,7% респондентів. «Майже 80% населення, і з цим треба рахуватись! Якщо люди розуміють, що іншого шляху насправді немає, і що війна це не найкращий вихід з ситуації», - сказав Радник Президента.

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«Тоді, коли зрозуміли, що війна на Сході зайшла у глухий кут, що з однієї і з другої сторони сотні людей загинули, тільки тоді зрозуміли, що далі помирати непотрібно - треба розв’язувати цю проблему мирним шляхом. І мирний план Президента почав здійснюватися», - констатував Ігор Гринів.

Радник Президента висловив переконання, що у питанні врегулювання ситуації у Донецькій і Луганській областях необхідно виключити політику і намагатися вирішити все мирним, дипломатичним шляхом.

«Давайте це зупиняти. Вся країна має об’єднатися навколо одного – навколо того, що Україна є суверенна держава. Ми не дамо нікому поставити під сумнів суверенітет і територіальну цілісність. Давайте і всі об’єднаємося, щоб мирно врегулювати», - закликав він.