ЦВК визначила порядкові номери партій на виборах до Ради

Центральна виборча комісія провела жеребкування щодо визначення політичних партій для розміщення їхніх назв у виборчому бюлетені для голосування на позачергових парламентських виборах у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Як передає кореспондент УНІАН, жеребкування розпочалось 26 вересня о 23.30. Читайте такожЦВК завершила реєстрацію партій на позачергових виборах до парламенту За результатами жеребкування, розміщення назв політичних партій у бюлетені для голосування, виглядатиме наступним чином: 1. Радикальна Партія Олега Ляшка 2. ”Солідарність жінок України” 3. Політична партія ”Інтернет партія України” 4. Політична партія ”Опозиційний блок” 5. Політична партія ”Народний фронт” 6. ”5.10” 7. Політична партія ”Всеукраїнське аграрне об`єднання ”Заступ” 8. Партія ”Відродження” 9. Політична партія ”Нова політика” 10. Політична партія ”Єдина країна” 11. Політична партія ”Сила людей” 12. Політична партія ВО ”Свобода” 13. Політична партія ”Національна Демократична партія України” 14. Комуністична партія України 15. Політична партія ”Об`єднання ”Самопоміч”” 16. Політична партія Всеукраїнське політичне об`єднання ”Україна - єдина країна” 17. Політична партія ”Правий сектор” 18. Політична партія ”Україна майбутнього” 19. Ліберальна партія України 20. Партія Зелених України 21. Українська партія ”Зелена планета” 22. Партія ”Блок Петра Порошенка” 23. Політична партія ”Сила і честь” 24. Політична партія Конгрес Українських Націоналістів 25. Партія Сергія Тігіпка ”Сильна Україна” 26.Політична партія ВО ”Батьківщина” 27. Політична партія ”Громадянська позиція (Анатолій Гриценко) 28. Політична партія ”Блок лівих сил України” 29. Політична партія Громадянський рух України

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