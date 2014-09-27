Центрвиборчком затвердив форму, колір і текст виборчого бюлетеня



Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні.

Текст виборчого бюлетеня друкується державною мовою на одному аркуші розміром 200 на 600 мм кольору слонової кістки, лише з одного боку, з використанням спеціальних видимих та невидимих захисних фарб, які змінюють свої фізичні характеристики під дією ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювання, графічних захисних елементів, а також із проставленням номера виборчої дільниці захисною фарбою.

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ЦВК також виніс постанову, за якою виборчі бюлетені для голосування на позачергових виборах для кожної звичайної та закордонної виборчої дільниці буде виготовлено у кількості, що на 0,5 відсотка перевищує кількість виборців, які за даними Держреєстру виборців станом на 26 вересня 2014 року відносяться до відповідної виборчої дільниці, з можливим відхиленням зазначеної кількості з урахування кратності розміщення виборчихбюлетенів у межах поліграфічного листа при їх виготовленні.

Для кожної спеціальної виборчої дільниці у кількості, що на 0,5 відсотка перевищує орієнтовну кількість виборців,які будуть включені до списку виборців на виборчій дільниці, визначеної з урахуванням кількості ліжко-місць, спальних місць,а також максимально можливої кількості членів ДВК відповідно великих, середніх, малих виборчих дільниць, які включатимуться до списків виборцвв на таких дільницях, з можливим відхиленням зазначеної кількості з урахуванням кратності розміщення виборчих бюлетенів у межах поліграфічного листа при їх виготовленні.