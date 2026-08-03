Землетрус сколихнув Єгипет: поштовхи відчули декілька країн

Місцевих жителів закликали не заходити до будівель із конструктивними пошкодженнями.

У Єгипті стався землетрус магнітудою 5,6, поштовхи якого відчули жителі кількох країн Близького Сходу, повідомляє The Independent.

За даними Національного інституту астрономії та геофізики Єгипту, землетрус стався в понеділок незабаром після 03:00 за місцевим часом (опівночі за Гринвічем).

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався приблизно за 38 кілометрів на північ від міста Суец.

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Наразі інформації про загиблих, постраждалих або значні руйнування не надходило.

Поштовхи відчули жителі Ізраїлю, Сектора Гази, Йорданії та Лівану, які повідомляли про тремтіння землі.

У відповідь на землетрус Єгипетський Червоний Півмісяць активував план екстреного реагування в постраждалих губернаторствах.

Місцевих жителів закликали не заходити до будівель із можливими конструктивними пошкодженнями та стежити за офіційними повідомленнями, поки фахівці оцінюють наслідки стихії.

Водночас Німецький дослідницький центр наук про Землю (GFZ) оцінив магнітуду землетрусу у 5,4, зазначивши, що його осередок залягав на глибині близько 10 кілометрів.

Зазначається, що місто Суец розташоване на північному сході Єгипту, неподалік південного входу до Суецького каналу. У ньому проживає близько 700 тисяч людей.

Серія землетрусів у Японії, США та Венесуелі - що відомо

Нагадаємо, серія потужних землетрусів, що сталася протягом восьми годин у США, Японії та Венесуелі, викликала хвилю припущень у соцмережах про можливий взаємозв'язок цих подій. Водночас сейсмологи запевняють, що явища не пов'язані між собою. За словами дослідників, землетрус магнітудою 5,6 стався в малонаселеному районі північної Каліфорнії. Через кілька годин біля північного узбережжя Японії було зафіксовано поштовхи магнітудою 7,2 та майже одночасно Венесуелу сколихнули два потужні землетруси, де сталася масштабна трагедію – загинуло дуже багато людей.

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