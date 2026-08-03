Визначено найпотужніший Android-смартфон 2026 року – це не Samsung чи Xiaomi

Перше місце в липневому рейтингу найпотужніших гаджетів на Android посів iQOO 15 Ultra.

Популярний бенчмарк (сервіс для тестування продуктивності гаджетів) AnTuTu опублікував рейтинг найпродуктивніших смартфонів на базі Android за липень 2026 року. Перше місце посів бренд iQOO зі своєю новинкою iQOO 15 Ultra з результатом 4,12 млн балів.

Пристрій може похвалитися вражаючими характеристиками: 16 ГБ оперативної пам’яті, найновіша версія процесора Snapdragon 8 Elite Gen 5, кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 7400 мАг із підтримкою дротового заряджання на 100 Вт, а також активна система охолодження Ice Dome.

Друге місце посіла RedMagic 11S Pro+ з результатом 4,08 млн балів. Пристрій позиціюється як ультрасучасне рішення для геймерів: з розігнаним процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5, великим акумулятором у тонкому корпусі та подвійною архітектурою відведення тепла. Завершив трійку лідерів базовий iQOO 15, який набрав 4,06 млн балів.

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Решта місць у десятці розподілилися наступним чином: Vivo X300 Ultra, Realme GT 8 Pro, Honor WIN, Oppo Find X9 Ultra, Honor Magic 8 Pro, Honor Magic 8 і OnePlus 15. Цікаво, що всі десять місць посіли пристрої на базі Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Також у AnTuTu оновили рейтинг найшвидших Android-телефонів середнього рівня, де всі десять позицій посіли пристрої на базі процесора MediaTek. Лідером став Honor 600 Pro, а слідом за ним розташувалися OPPO Reno 16 та Honor WIN Turbo.

Експерти назвали смартфон за 200 доларів, якого більшості людей вистачить "з головою". Пристрій забезпечує тривалу автономну роботу, підтримку бездротової зарядки та рідкісні для бюджетного класу функції.

Також користувачам порадили 4 Android-флагмани, які не застаріють і після 2030 року. До списку увійшли як флагмани минулих років, що подешевшали, так і нові моделі з однією з найтриваліших програмних підтримок на ринку.

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