Рух поїздів у Польщі затримано через проблеми на залізниці у Варшаві

Зокрема ускладнено трафік з головного аеропорту країни.

На головній залізничній станції "Варшава-Центральна" в столиці Польщі зранку в понеділок, 3 серпня, виникла несправність системи управління трафіком, внаслідок чого поїзди рухалися з затримками, повідомляє Polsat News.

За інформацією польської залізниці PKP Polskie Linie Kolejowe, окремі потяги були перенаправлені через станцію "Варшава-Середмістя". Це залізнична станція, розташована поруч із "Варшава-Центральна" та з’єднана з нею тунелем.

Станом на 8:50 за київським часом несправність обладнання управління залізничним рухом на станції "Варшава-Центральна" було усунуто.

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Після 9:00 поїзди, що проїжджали через Варшаву, мали затримки графіку на 30-40 хвилин. Серед них були міжміські сполучення, такі як IC Lazur (Лодзь – Гдиня), IC Oleńka та IC Karkonosze (Вроцлав – Варшава), а також поїзди з головного аеропорту Польщі імені Шопена.

Рух поїздів з України до Польщі – останні новини

Місяць тому стало відомо, що між Києвом і Варшавою планують запустити новий щоденний поїзд. Управління залізничного транспорту Польщі отримало запит від PKP Intercity щодо наміру запустити комерційне пасажирське сполучення за маршрутом Варшава-Західна – Дорогуск (кордон) – Варшава-Західна у складі міжнародного маршруту Варшава-Західна – Київ-Пасажирський – Варшава-Західна.

З 1 серпня українцям стало простіше подорожувати до Німеччини після запуску нового міжнародного поїзду Перемишль – Франкфурт-на-Майні. Маршрут поїзду проходить через низку міст Польщі та Німеччини, зокрема, Бад-Шандау, Вайсенфельс, Наумбург (Заале), Апольду, Готу, Айзенах, Ганау та Оффенбах, з зупинками у Празі та Остраві.

Зі свого боку "Укрзалізниця" забезпечить пересадки для пасажирів, які подорожують з/до України поїздами: №51/52 Київ – Перемишль, №31/32 Запоріжжя/Дніпро – Перемишль, №69/70 Кременчук – Перемишль, №35/36 Одеса – Перемишль, № 89/90 Київ – Перемишль.

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