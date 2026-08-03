Армія РФ отримує товари від Wildberries: ЗМІ розкрили схему

Через Wildberries замовляють безліч товарів для фронту, хоча ці поставки не здійснюються в промислових масштабах.

Російська армія дійсно отримує товари з маркетплейсу Wildberries, але не безпосередньо, а через волонтерські організації. Найчастіше там замовляли медичні товари та інструменти різного призначення.

Як проаналізувало видання"Медуза", волонтери публікують посилання на конкретні товари з Wildberries, які потрібні військовим, і збирають на них гроші – або пропонують підписникам самостійно оформити замовлення та надіслати його на вказаний пункт видачі.

Але Wildberries цьому зовсім не перешкоджає. Більше того, як підкреслили журналісти, лише після початку масованих ударів по складах із сайту маркетплейсу зник розділ "Все для СВО", де можна було замовити аптечки, рації, бронежилети та навіть комплектуючі для безпілотників. Проте самі ці товари, як і раніше, є на сайті, і їх можна придбати.

Відео дня

Судячи з доступних даних, які досліджувала "Медуза", через Wildberries замовляють безліч товарів для фронту, хоча ці поставки здійснюються не в промислових масштабах. Журналісти вивчили відкриті публікації в провійськових телеграм-каналах та інших спільнотах у соцмережах із так званими "терміновими зборами", тобто із закликами адресно допомогти російським військовим. Під час аналізу враховувалися лише ті дописи, де прямо йшлося про замовлення або передачу товарів російським військовослужбовцям, і при цьому в них були гіперпосилання на конкретні товари з Wildberries.

Загалом було досліджено публікації у 77 джерелах. Найраніша публікація з посиланнями на Wildberries датована липнем 2022 року, найпізніша – липнем 2026-го. При цьому волонтери дедалі активніше використовували маркетплейс. Загалом посилання на Wildberries зустрічалися 3709 разів у 1008 публікаціях.

"Втім, це не повна оцінка всіх "військових замовлень", що пройшли через WB, з лютого 2022 року. В її основі – лише публічні дописи, у яких відкрито вказано прямі посилання на конкретні товари з маркетплейсу (крім того, не завжди зрозуміло, скільки саме одиниць товару просять оплатити волонтери – іноді це формулюється як "скільки зможете"). Такі публікації становлять незначну частку від загального масиву дописів із "терміновими зборами". У більшості випадків їхні організатори просто не вказують, де вони збираються закуповувати товар", – йдеться в матеріалі.

Крім того, журналісти проаналізували, що на Wildberries найчастіше купують для російських військових медичні товари. Слідом за медичною допомогою за популярністю в замовленнях йде категорія "інструменти та облаштування". Це все, що так чи інакше використовується в зоні бойових дій у підсобних та будівельних роботах. Також поширені збори на інструменти (від бензопил і насосів до паяльників), транспорт (шини, моторне масло, запчастини), одяг та взуття (від камуфляжних костюмів і берців до нижньої білизни), генератори, акумулятори та навіть продукти харчування (пюре швидкого приготування, тушонка та кава).

Видання зазначає, що озброєння на маркетплейсі не продається. Однак серед іншого виявлено різноманітні комплектуючі для безпілотників (включно з системами скидання вантажу на ціль), бронежилети, навушники для стрільби, каски, приціли, прилади нічного бачення, магазини для автоматів, рації та системи супутникового зв’язку, зокрема Starlink і "Ямал-601"

"Усе це замовляли на Wildberries – і формально все або майже все це можна вважати товарами подвійного призначення (тобто тими, що застосовуються й у цивільних цілях). Але продавці найчастіше ніяк не приховували справжнє призначення товарів", – пишуть журналісти.

Удари України по Wildberries – останні новини

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони України за допомогою українських безпілотників FP-1 завдали удару по логістичному хабу Wildberries у Володимирській області Росії. Цей логістичний комплекс є одним із найбільших об’єктів Wildberries у Центральній Росії.

Після повного введення в експлуатацію його площа має становити близько 175 тисяч квадратних метрів, а місткість – понад 120 мільйонів одиниць товарів.

Системне ураження великих логістичних центрів створює додатковий економічний тиск на Росію, порушує ланцюги поставок, збільшує витрати на відновлення інфраструктури та негативно впливає на роботу одного з найбільших гравців російського ринку електронної комерції.

Вас також можуть зацікавити такі новини: