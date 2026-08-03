Зеленський планує призначити Умєрова головою Служби зовнішньої розвідки, - джерело

Новим секретарем РНБО має стати ексглава МВС Ігор Клименко.

Президент України Володимир Зеленський має намір призначити секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова головою Служби зовнішньої розвідки України. Про це кореспонденту УНІАН повідомило обізнане джерело.

"Глава держави має призначити Рустема Умєрова керівником СЗР", - відзначило джерело.

Водночас, новим секретарем РНБО замість Умєрова має стати Ігор Клименко, колишній міністр внутрішніх справ.

Відео дня

Як відомо, станом на зараз т. в. о. голови Служби зовнішньої розвідки України є Олег Луговський.

Раніше Службу зовнішньої розвідки (СЗР) очолював нинішній керівник Головного управління розвідки (ГУР) Олег Іващенко.

Умєрова було призначено головою РНБО у липні 2025 року, до цього він займав посаду міністра оборони.

Кадрові зміни в РНБО

31 липня президент України Володимир Зеленський вніс зміни у склад Ради національної безпеки та оборони України.

Зокрема, рішенням Зеленського зі складу РНБО вивели ексглаву МВС Ігоря Клименка, колишню прем’єр-міністерку Юлію Свириденко, ексголовнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ексміністра економіки Олексія Соболева та ексміністра оборони Михайла Федорова.

Натомість до персонального складу указом президента України введено міністра внутрішніх справ Івана Вигівського; головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого; прем'єр-міністра України Сергія Корецького; міністра економіки та довкілля Олександра Кравченка; міністра юстиції Дениса Маслова; першого заступника голови СБУ Олександра Поклада; виконувача обов'язків міністра оборони Євгенія Хмару.

Окрім цього, у персональному складі РНБО затвердили першого заступника Міністра закордонних справ України Андрія Сибігу.

Раніше Зеленський заявлялв, що Ігорю Клименку запропоновано посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

Вас також можуть зацікавити новини: