Зеленський планує призначити Умєрова головою Служби зовнішньої розвідки, - джерело

Президент України Володимир Зеленський має намір призначити секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова головою Служби зовнішньої розвідки України. Про це кореспонденту УНІАН повідомило обізнане джерело.
"Глава держави має призначити Рустема Умєрова керівником СЗР", - відзначило джерело.
Водночас, новим секретарем РНБО замість Умєрова має стати Ігор Клименко, колишній міністр внутрішніх справ.
Як відомо, станом на зараз т. в. о. голови Служби зовнішньої розвідки України є Олег Луговський.
Раніше Службу зовнішньої розвідки (СЗР) очолював нинішній керівник Головного управління розвідки (ГУР) Олег Іващенко.
Умєрова було призначено головою РНБО у липні 2025 року, до цього він займав посаду міністра оборони.
Кадрові зміни в РНБО
31 липня президент України Володимир Зеленський вніс зміни у склад Ради національної безпеки та оборони України.
Зокрема, рішенням Зеленського зі складу РНБО вивели ексглаву МВС Ігоря Клименка, колишню прем’єр-міністерку Юлію Свириденко, ексголовнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ексміністра економіки Олексія Соболева та ексміністра оборони Михайла Федорова.
Натомість до персонального складу указом президента України введено міністра внутрішніх справ Івана Вигівського; головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого; прем'єр-міністра України Сергія Корецького; міністра економіки та довкілля Олександра Кравченка; міністра юстиції Дениса Маслова; першого заступника голови СБУ Олександра Поклада; виконувача обов'язків міністра оборони Євгенія Хмару.
Окрім цього, у персональному складі РНБО затвердили першого заступника Міністра закордонних справ України Андрія Сибігу.
Раніше Зеленський заявлялв, що Ігорю Клименку запропоновано посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО).