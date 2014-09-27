Російські ЗМІ видали український "тролінг" за реальність

У підводці на російському телебаченні, однак, наголосили: «Хтось може подумати що це жарт або пародія, проте тут – все серйозно», повідомляє Радіо Свобода.

Неоднозначний вже заголовок сюжету каналу «Россия-1»: «Українські туристи намагаються псувати відпочинок росіянам».

Далі російські журналісти прив’язують сюди політику, згадуючи активістів Євромайдану.

«Щоб світ краще пізнав, як виглядає нова демократична Україна, вчорашні активісти Майдану змушують співробітників готелів кричати «Слава Україні», а ті затято не бачать різниці між українцями і росіянами», – каже ведучий у підводці до відео.

Читайте такожРосійські ЗМІ вигадали фейк про звільнення українських військових з частини, якої не існуєУ самому сюжеті репортаж із п’ятизіркового готелю у Єгипті, туди 2 місяці тому вирушила ведуча Олена Філонова. Вона увесь час відпочинку із українським прапором і жовто-блакитними кольорами, а у відповідь на галас уночі від гулянь російських туристів відповіла ось так: «Ми трішечки вирішили з гумором поставитися до того що, якщо вам не дають вночі спати – то поставте гімн України».

Ведуча розповідає, що сюжет був задуманий перш за все у жартівливій формі, та наголошує, що вже неодноразово російські канали беруть шматочки відео, цитую: «по-своєму доповнюючи, коментуючи, так як вони це бачать».

Читайте такожForbes: ЗМІ проковтнули п'ять російських міфів, які допомогли Путіну перемогти в Україні«Цей сюжет не був спланований з якоїсь негативної точкою зору, ми, навпаки, з хорошими мотивами і легкою іронією і почуттям гумору, нам шкода, що ми зачепили чиїсь почуття. Коли вони ставлять цей сюжет повторно і неодноразово показуючи, вони ж самі свій народ налаштовують проти України. Самі накручують людей один проти одного», – каже дівчина у коментарі для Радіо Свобода.

Почали говорити про політику, а от пікантні подробиці цього репортажу не показали: у першому випуску шоу росіяни заявили, що їм не потрібен Крим, вони переживають, що через приєднання півострова платять більші податки, як сказала одна із туристок: «Ми ще від Олімпіади не оговтались».

Сюжет Россия-1

Сюжет "Абзацу"