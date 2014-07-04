Комісар ООН з прав людини закликає берегти життя мешканців сходу України

Як повідомляє Департамент інформаційної політики МЗС України, у ньому Верховний комісар Наві Піллей висловлює глибоку стурбованість у зв'язку з повідомленнями про загибель людей (у тому числі п‘ятилітньої дівчинки) у Донецьку та Луганську. Вона особливо занепокоєна розміщеною на веб-сайті заявою одного з лідерів самопроголошеної «Донецької Народної Республіки» про те, що неповнолітні діти і жінки є законними цілями, і що мета полягає в тому, щоб "занурити їх у жах".

Верховний комісар закликає всіх, хто бере участь у бойових діях, вжити заходів для неухильного дотримання прав людини, у тому числі права на життя, мешканців Луганської та Донецької областей.

Наві Піллей зазначає, що до Управління Верховного комісара з прав людини щодня надходять повідомлення про викрадення людей збройними угрупованнями, про пошкодження будинків, шкіл та інфраструктури, в тому числі підприємств водо- та електропостачання, а також про застосування протипіхотних мін.

Моніторингова місія ООН з прав людини отримує інформацію, що збройні угруповання використовують дахи житлових будинків для установки систем протиповітряної оборони і займають приватні квартири для розміщення снайперських позицій, піддаючи серйозній небезпеці мешканців, які не беруть участі у бойових діях.

Читайте такожЗ Луганської і Донецької областей переміщено та розселено понад 27 тисяч громадян - ДСНС «Все більше жителів Луганської та Донецької областей змушені покинути свої домівки, а інші опинилися в пастці у зоні важких боїв, їх основні права людини зневажаються, клімат незахищеності і страху стає все більш поширеним», - говорить Наві Піллей. Вона привітала ознаки можливого поновлення припинення вогню, якого вона закликала дотримуватися всім сторонам.

У повідомленні також зазначається, що МЗС поділяє занепокоєння Верховного комісара ООН з прав людини щодо загибелі мирних жителів Донеччини і Луганщини в зоні бойових дій і глибоко обурене використанням незаконними збройними формуваннями жінок і дітей у якості «живих щитів», та засуджує провокації, до яких, грубо порушуючи основні права і свободи людини, вдаються підтримувані Москвою терористи в Донецькій та Луганській областях з метою встановлення загальної атмосфери страху, посилення нестабільності та розпалювання ненависті серед населення.

МЗС вимагає від Російської Федерації негайно припинити підтримку проросійських терористів та використання найманців в Донецькій та Луганській областях. Натомість здійснити всі необхідні конкретні кроки, щоб незаконні збройні формування припинили безглузді та приречені бойові дії, негайно склали зброю, звільнили заручників та адміністративні будівлі, а найманці – залишили територію України, зазначено в повідомленні.