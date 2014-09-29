З полону за два тижні звільнили 468 українців - СБУ

Про це заявив голова СБУ Валентин Наливайченко в інтерв'ю телеканалу "112".

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"Ми відсотків на 99 розуміємо насправді, скільки людей, де зникли і хто є їх близькими родичами, які повинні першими отримати інформацію про їхню долю. Ми сьогодні можемо і повідомляємо, що протягом останніх двох тижнів звільнені 468 громадян України, повернуто останки тіл загиблих, або тих, кого змогли забрати родичі, і військових чи не військових, які постраждали внаслідок артилерійських та інших актів проти них, ще 12 осіб", - заявив Наливайченко.

"Але протягом останнього місяця... ми можемо говорити, що більше 1 тис. людей (звільнені з полону, - ред.)", - додав голова СБУ.