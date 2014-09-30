Наливайченко сподівається на повернення в Україну грошей, вкрадених екс-чиновниками

Про це він сказав в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Я відповідально заявляю і за СБУ, і за Генеральну прокуратуру. І для нашого українського правосуддя вони (активи - УНІАН) заморожені і заарештовані на території Швейцарії, Австрії, США та інших країн. Далі процес тільки один – світ визнає тільки рішення судів, тобто в правовий спосіб, за рішенням українського суду, будуть повернуті, у тому числі і виведені, вкрадені, відмиті або в інший спосіб виведені гроші», - запевнив голова СБУ.

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«До речі, - сказав Наливайченко, - ми дуже зацікавлені, щоб на території РФ також застосувати судове українське рішення щодо повернення тієї готівки, яка, за нашими обгрунтованими даними розслідування, була вивезена вантажними автомобілями і викрадена з тих кредитів, які надавала (колишній владі України - УНІАН) сама Російська Федерація, тобто уряд РФ».