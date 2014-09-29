Міноборони РФ відмовилося відповідати на запит депутата Думи про військових в Україні (документ)

Про це повідомив сам Гудков в блозі на сайті радіостанції Ехо Москви.

Зокрема, депутат направив міністру оборони РФ Сергій Шойгу питання наступного змісту: чи справді російські військовослужбовці беруть участь у конфлікті, скільки з них загинули або були поранені в Україні, чи дійсно є військові, чиї імена з'явилися в мережі, службовцями відповідних військових підрозділів, чи отримали їхні сім'ї компенсації за мовчання про долю своїх рідних, за що була нагороджена орденом Суворова 76-а дивізія.

Читайте такожЗвільнені з полону українські військові: "Нас захопили російські солдати" - ReutersУ відповіді відомство повідомило, що Росія не є стороною конфлікту в Україні (не підтвердивши і не спростувавши участь військовослужбовців у конфлікті), персональні дані військовослужбовців розголошувати не можна, а дивізія отримала нагороду "за бойові заслуги".

Читайте такожУкраїна повернула до Росії затриманих на Донбасі десантників"У цьому зв'язку риторичне питання - якби вищеперелічені військовослужбовці, про яких йде мова в моєму листі, не мали стосунку до трагічних подій в Україні, чи стали б мені відповідати в стилі «не кажіть мені що робити, а я не скажу куди вам іти»? Стали б прикриватися законом про захист персональних даних?", - пише депутат.