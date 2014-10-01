Аваков назвав вартість повного спорядження бійця Нацгвардії

Про це 30 вересня повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час огляду (спільно з Прем'єр-міністром Арсенією Яценюком) підготовки підрозділів Нацгвардії України до зими у навчальному центрі у Нових Петрівцях (Київська область), передає 5 канал.

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У свою чергу, Яценюк пообіцяв, що до 10 жовтня всі нацгвардійці будуть забезпечені зимовим одягом.

За його словами, перша партія 5000 комплектів уже надійшла. Всього теплим одягом треба забезпечити 37 тис. 250 бійців Нацгвардії.