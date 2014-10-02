Меркель - Путіну: Росія зобов'язана тиснути на бойовиків на сході України
Меркель заявила, що кордон між Україною та Росією має бути контрольованим.
Росія зобов’язана вплинути на проросійських сепаратистів на сході України.
Про це канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила пізно ввечері 1 жовтня в телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним.
Як передає Радіо Свобода, за словами речник уряду Німеччини, лідери двох країн висловили стурбованість, що в Україні щодня триває насильство.
Читайте такожРежим Путіна може повалити лише кремлівський переворот або російський Майдан - Ходорковський
Меркель заявила, що кордон між Україною і Росією має бути контрольований, і Організація з безпеки і співпраці в Європі має важливу роль у виконанні цього завдання. Вона наголосила, що Німеччина і надалі підтримуватиме місію ОБСЄ в Україні, додавши, що ця організація могла б мати важливу роль у запланованих місцевих виборах на територіях навколо Донецька та Луганська.
Раніше новий генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що припинення вогню на Донбасі надає можливість для миру, але Росія і надалі має сили для дестабілізації ситуації в Україні.