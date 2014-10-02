Меркель - Путіну: Росія зобов'язана тиснути на бойовиків на сході України

Росія зобов’язана вплинути на проросійських сепаратистів на сході України.

Про це канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила пізно ввечері 1 жовтня в телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як передає Радіо Свобода, за словами речник уряду Німеччини, лідери двох країн висловили стурбованість, що в Україні щодня триває насильство.

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Меркель заявила, що кордон між Україною і Росією має бути контрольований, і Організація з безпеки і співпраці в Європі має важливу роль у виконанні цього завдання. Вона наголосила, що Німеччина і надалі підтримуватиме місію ОБСЄ в Україні, додавши, що ця організація могла б мати важливу роль у запланованих місцевих виборах на територіях навколо Донецька та Луганська.

Раніше новий генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що припинення вогню на Донбасі надає можливість для миру, але Росія і надалі має сили для дестабілізації ситуації в Україні.