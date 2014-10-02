Росія загрожує світові не менше за ісламістів - Держдеп США

«Росія продовжує постачати зброю сепаратистам, навіть після оголошення перемир'я», – сказала помічник державного секретаря у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд на американсько-центральноєвропейському стратегічному форумі у Вашингтоні.

«Нам потрібно допомогти Україні захистити себе, але військового вирішення конфлікту немає, якщо Росія вирішить завдати удару по Україні, тому що російська армія завжди буде більшою», – додала Нуланд.

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Помічник держсекретаря також зазначила, що загроза з боку міжнародного тероризму є для Центральної Європи другим серйозним викликом в глобальному масштабі.

«Загроза ІДІЛ (Ісламської держави Іраку та Леванту - ред.) Центральній Європі велика настільки ж, як і загроза з боку Росії. ... Всі ми повинні працювати над тим, щоб зробити центральноєвропейський простір неможливим для проникнення ідей тероризму і екстремізму», - підкреслила Вікторія Нуланд.

За матеріалами Радіо Свобода, Голос Америки