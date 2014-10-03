Путін хоче створити в донецькому аеропорту військову базу - Маломуж

Про це він сказав ефірі Еспресо.TV.

"Стояло питання про обмін. Ми проти цього обміну. Тоді ми створили б передумови організації там потужної військової бази", - заявив він.

За словами Маломужа, "РФ поставила питання, щоб за сьогодні-завтра зайняти аеропорт".

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"Застосовують важку зброю, зараз йде активний обстріл і наступ на аеропорт. Треба посилити контингент важкими засобами, або знищити аеропорт, відходячи, особливо злітну полосу", - сказав генерал армії.