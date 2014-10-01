Бойовики захопили два термінали донецького аеропорту - Семенченко

Про це він сказав в ефірі "Шустер LIVE" в середу ввечері, пише Українська правда.

"Відомо, що вже захоплені два термінали в аеропорту воїнами "із руского міра". Там стрільба з усього, чого завгодно, там танки, гармати, атаки зі стрілецькою зброєю", - повідомив Семенченко.

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На його думку, проросійським силам дуже важливо захопити донецький аеропорт. "Правда, там вже більше місячні пейзажі. Але, думаю, так, для них це (захоплення аеропорту) дуже важливо", - додав Семенченко.

У прес-службі голови Донецької ОДА Сергія Тарути заявили, що бойовики висували вимогу про обмін території Донецького аеропорту на інші території.