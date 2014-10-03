За добу в зоні АТО загинули двоє військових
13:25, 03 жовтня 2014Політика
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За минулу добу в зоні АТО загинули двоє українських військовослужбовців, ще 9 отримали поранення.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник РНБО Андрій Лисенко.
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«Загальні втрати наших військових за добу: двоє військовослужбовців загинуло, дев’ять – отримали поранення», - сказав він.
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