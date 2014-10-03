За добу в зоні АТО загинули двоє військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник РНБО Андрій Лисенко.

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«Загальні втрати наших військових за добу: двоє військовослужбовців загинуло, дев’ять – отримали поранення», - сказав він.