У МЗС відповіли Лукашенкові: Жодним миротворчим військам в Україні не місце

Про це заявив директор департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс.

"Ми вважаємо, ніяких миротворчих військ в Україну вводити не потрібно. Потрібно, щоб Російська Федерація і терористи виконували "мінські домовленості про припинення вогню і обмін заручниками... Російська Федерація повинна вивести свої війська з території України. Ніяких миротворчих військ в Україні не потрібно. Ми здатні самі навести порядок на своїй землі, якщо її залишать іноземні війська", - зазначив Перебийніс, повідомляє РБК-Україна.

Читайте такожЛукашенко готовий відправити на Донбас білоруських миротворців

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня Президент Білорусі Олександр Лукашенко висловив готовність продовжити свою посередницьку місію для мирного врегулювання українського конфлікту. "Якщо потрібно - а це для мене дуже небезпечна і страшна річ - якщо є недовіра Росії до Заходу і Заходу до Росії, Америки до Росії і Росії до Америки, і є недовіра воюючих сторін, то я готовий був би використовувати свої збройні сили для того, щоб розвести конфліктуючі сторони", - заявив Лукашенко.