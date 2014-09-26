Молдова наполягає на якнайшвидшому виведенню миротворців РФ з Придністров'я

Про це заявила з трибуни Генеральної асамблеї ООН очільниця МЗС Молдови Наталія Герман, передає ИТАР-ТАСС.

На її думку, виведення російських військовослужбовців позитивно позначиться на переговорах між Кишиневом і Тирасполем.

Читайте такожРосійські безпілотники порушили кордон України поряд з Придністров'ям

"Ми розраховуємо, що Російська Федерація завершить процес виведення (військ) без подальших зволікань. Ми також вважаємо, що приведення миротворчих домовленостей у відповідність з міжнародними стандартами за допомогою трансформації нинішньої військової операції у міжнародну цивільну місію надасть позитивний заряд політичному процесу", - сказала міністр закордонних справ.

Герман також висловилася за швидке відновлення переговорів з Придністровського врегулювання у форматі 5+2 (Росія, Україна, ОБСЄ, ЄС, США - Молдова, Придністров'я). Вона підкреслила, що присутність російських сил створює додаткові перешкоди мирному процесу.

Як нагадала міністр, кінцева мета Кишинева залишається тією самою: досягти політичного рішення, яке ґрунтується на суверенітеті і територіальній цілісності Республіки Молдова і отримання Придністров'ям спеціального статусу.