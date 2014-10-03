Бойовики інтенсивно обстрілюють Попаснянський район
15:36, 03 жовтня 2014Політика
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Вдень бойовики обстріляли західну частину міста Попасна Луганської області.
REUTERS
Про це повідомляє сайт informator.lg.ua. Як зазначається, о 12.30 з території, підконтрольної бойовикам, з боку міста Первомайська, почався обстріл селища Орехово Попаснянського району.
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Триває масований обстріл блокпоста українських військовослужбовців між селищами Троїцьке і Калинове.
За попередніми даними правоохоронців, обстріл бойовики ведуть з танкової і артилерійської зброї. Місцеві жителі в сховищах.
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