Бойовики інтенсивно обстрілюють Попаснянський район

Про це повідомляє сайт informator.lg.ua. Як зазначається, о 12.30 з території, підконтрольної бойовикам, з боку міста Первомайська, почався обстріл селища Орехово Попаснянського району.

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Триває масований обстріл блокпоста українських військовослужбовців між селищами Троїцьке і Калинове.

За попередніми даними правоохоронців, обстріл бойовики ведуть з танкової і артилерійської зброї. Місцеві жителі в сховищах.