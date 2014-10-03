Порошенко спростував інформацію про четверту хвилю мобілізації
На даний час питання про оголошення четвертої хвилі мобілізації не стоїть.
Як передає кореспондент УНІАН про це заявив президент України Петро Порошенко сьогодні під час прес-конференції у Львові.
Він також зазначив, що більш актуальним є питання оснащення армії.
“Якщо буде мир, то необхідності в четвертій хвилі мобілізації я не бачу. На даний час мова не йде про збільшення кількості військовослужбовців, хіба що в умовах ротації для відпочинку бійців. Зараз стоїть першочергове питання - оснащення армії. Саме тому після прес-конференції я вирушаю на Львівський бронетанковий завод”, - сказав Порошенко.
Читайте такожМіністерство оборони ретельно перевірить підготовку армії до зимового періоду - ЯценюкПісля завершення прес-конференції президент України відбув на Львівський бронетанковий завод, який є останнім пунктом програми його сьогоднішнього перебування на Львівщині.
Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня міністр оборони України Валерій Гелетей заявив, що поки що не стоїть питання четвертого етапу мобілізації, тому що триває перемир'я, але ми повинні бути готові до найгіршого.
Довідка УНІАН. 6 вересня офіційно завершилася третя хвиля мобілізації, яка проводилася на підставі указу президента України від 21 липня 2014 року «Про часткову мобілізацію».