Порошенко спростував інформацію про четверту хвилю мобілізації

Як передає кореспондент УНІАН про це заявив президент України Петро Порошенко сьогодні під час прес-конференції у Львові.

Він також зазначив, що більш актуальним є питання оснащення армії.

“Якщо буде мир, то необхідності в четвертій хвилі мобілізації я не бачу. На даний час мова не йде про збільшення кількості військовослужбовців, хіба що в умовах ротації для відпочинку бійців. Зараз стоїть першочергове питання - оснащення армії. Саме тому після прес-конференції я вирушаю на Львівський бронетанковий завод”, - сказав Порошенко.

Читайте такожМіністерство оборони ретельно перевірить підготовку армії до зимового періоду - ЯценюкПісля завершення прес-конференції президент України відбув на Львівський бронетанковий завод, який є останнім пунктом програми його сьогоднішнього перебування на Львівщині.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня міністр оборони України Валерій Гелетей заявив, що поки що не стоїть питання четвертого етапу мобілізації, тому що триває перемир'я, але ми повинні бути готові до найгіршого.

Довідка УНІАН. 6 вересня офіційно завершилася третя хвиля мобілізації, яка проводилася на підставі указу президента України від 21 липня 2014 року «Про часткову мобілізацію».