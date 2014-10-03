ЗМІ: Замість мосту Крим і Росію з'єднають кабелем

Як сказано на сайті держзакупівель, початкова (максимальна) ціна договору становить 13,838 млрд рублів, передає видання окупаційної влади Крыминформ.

Предметом конкурсу є укладення договору підряду на спорудження підводного переходу (кабельної лінії 220 кВ) через Керченську протоку. Підрядник, зокрема, повинен отримати дозвіл на спорудження кабельної лінії та перехідних пунктів 220 кВ "Тамань" і "Крим", поставити необхідний підводний кабель і кабельної арматури, провести будівельно-монтажні і пуско-налагоджувальні роботи, включаючи закупівлю матеріалів та обладнання, а також здати об'єкт в експлуатацію. Термін виконання робіт - жовтень 2016 року.

Читайте такожРосія розробила закон, як відбирати землі в окупованому Криму під Керченський містЗаявки на конкурс приймаються до 24 жовтня 2014 року.

В даний час Крим приблизно на 80% залежить від поставок електроенергії з об'єднаної енергосистеми України, зокрема від Запорізьких ТЕС і АЕС, а також з енергосистеми Миколаївської області. Власну вироблення електроенергії в Криму забезпечують ТЕЦ, сонячні і вітряні електростанції.

Нагадаємо, 1 жовтня Кабінет міністрів України офіційно прийняв рішення відмовитися від дії угоди про спільну з Російською Федерацією організації будівництва транспортного переходу через Керченську протоку.