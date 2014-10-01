Україна відмовилася будувати з Росією міст через Керченську протоку
18:04, 01 жовтня 2014Політика
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Кабінет міністрів України прийняв рішення відмовитися від дії угоди про спільну з Російською Федерацією організацію будівництва транспортного переходу через Керченську протоку.
Один із запропонованих ескізів проекту будівництва моста через Керченську проливslon.ru
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в ході брифінгу в Кабінеті міністрів міністр Кабінету міністрів Остап Семерак.
«Згідно з нормами цієї угоди, ми повинні були за півроку до дня розірвання направити дипломатичні повідомлення. Ми це зробили і тепер абсолютно спокійно це угоду розірвали, сьогодні прийнявши це рішення на засіданні уряду", - сказав Семерак.
Як повідомляв УНІАН,обговорення питання будівництва транспортного переходу через Керченську протоку між Росією і Україною йшли 8 років.
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