Україна відмовилася будувати з Росією міст через Керченську протоку

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в ході брифінгу в Кабінеті міністрів міністр Кабінету міністрів Остап Семерак.

«Згідно з нормами цієї угоди, ми повинні були за півроку до дня розірвання направити дипломатичні повідомлення. Ми це зробили і тепер абсолютно спокійно це угоду розірвали, сьогодні прийнявши це рішення на засіданні уряду", - сказав Семерак.

Як повідомляв УНІАН,обговорення питання будівництва транспортного переходу через Керченську протоку між Росією і Україною йшли 8 років.