В Одесі місцевого мешканця засудили до чотирьох років ув'язнення за сепаратизм
В Одесі за звинуваченням у сепаратизмі місцевого жителя засуджено до 4 років позбавлення волі.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, 34-річного чоловіка визнано винним Приморським районним судом Одеси минулого тижня.
«Його звинувачують у скоєнні дій з насильницької зміни і поваленню конституційного ладу, захопленню державної влади, а також виготовленні і носінні холодної зброї, придбанні, зберіганні і носінні боєприпасів без дозволу - ч. 1 ст. 109 і ч. 1, 2 ст. 263 КК Україна», - розповіли у прес-службі.
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Крім того, чоловік виготовив і зберігав за місцем проживання холодну зброю і боєприпаси.