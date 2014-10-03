В Одесі місцевого мешканця засудили до чотирьох років ув'язнення за сепаратизм

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, 34-річного чоловіка визнано винним Приморським районним судом Одеси минулого тижня.

«Його звинувачують у скоєнні дій з насильницької зміни і поваленню конституційного ладу, захопленню державної влади, а також виготовленні і носінні холодної зброї, придбанні, зберіганні і носінні боєприпасів без дозволу - ч. 1 ст. 109 і ч. 1, 2 ст. 263 КК Україна», - розповіли у прес-службі.

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Крім того, чоловік виготовив і зберігав за місцем проживання холодну зброю і боєприпаси.