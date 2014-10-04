Сьогодні до Києва приїде Лех Валенса

У суботу, 4 жовтня, на запрошення мера Києва Віталія Кличка екс-президент Польщі Лех Валенса відвідає Київ.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

О 12:30 Віталій Кличко та Лех Валенса покладуть квіти до хреста Героям Небесної Сотні на вулиці Інститутській, а після цього запалять свічки у Михайлівському Золотоверхому Соборі.

О 15:00 мер Києва і екс-президент Польщі відвідають Головний військовий клінічний госпіталь, в якому лікуються поранені в зоні АТО українські бійці. (Госпітальна, 18).

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Після спілкування з хлопцями у дворі госпіталю відбудеться брифінг для преси Леха Валенси та Віталія Кличка.