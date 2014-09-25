Євромайдану присуджена премія імені Леха Валенси

«У цьому році призначаємо нагороду не так, як у попередні роки, конкретним особам, а цілому громадському руху, який надихнув український народ надією. Це прояв нашої солідарності з демократичними і європейськими прагненнями наших сусідів», - зазначив Лех Валенса.

Читайте такожКриваве протистояння на Майдані Незалежності. Відео та текстова онлайн-трансляція«Ті люди, незважаючи на те, що їх жорстоко атакували, переслідували, не дозволили себе зламати. Сьогодні ситуація в Україні ще складніша, тому ми повинні надавати українцям всіляку підтримку, яку раніше ми отримували від демократичного світу», - додав він.

Церемонія вручення нагороди відбудеться 29 вересня у Гданську.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня стало відомо, що Європарламент у цьому році може нагородити щорічною премією Сахарова українське об'єднання Євромайдан, четверо представників якого стануть безпосередніми лауреатами цієї нагороди.