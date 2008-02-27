Янукович у Європі розказав про “цікавий період” у житті України

“Як ви знаєте, Україна зараз переживає черговий "цікавий період" суспільного розвитку”, - заявив лідер ПР Віктор Янукович у своєму виступі на 10-му засіданні Комітету з парламентського співробітництва між Україною та Європейським Союзом, повідомляє сайт Партії регіонів.

”Я б дипломатично охарактеризував його як "динамічний українсько-український діалог про необхідність дотримання європейських цінностей", - додав лідер регіоналів, та підкреслив, що має на увазі саме “дотримання, а не лише декларування”.

Янукович поскаржився євро парламентарям на те, що українська влада останнім часом відходить від принципів прозорості та публічності, дій виключно в рамках правового поля, поваги до законів і Конституції та до власного народу.

“Каталізатором подій став відомий лист трьох керівників держави, щодо приєднання України до Плану дій щодо членства у НАТО. Я не прихильник винесення наших внутрішніх проблем на широкий міжнародний загал. Ми можемо і повинні самі давати собі раду”, - заявив Янукович, але додав, що вважає за необхідне пояснити євро парламентарям позицію ПР щодо “листа трьох”.

“Ми принципово виступаємо проти того, щоб кардинальні проблеми життя держави вирішувалися таємно, без обговорення і ухвалення рішень в Уряді та Верховній Раді”.

”На жаль, ситуація з НАТО – непоодинокий приклад, - додав Янукович. - Серйозне занепокоєння викликають намагання суттєво змінити Конституцію в обхід Парламенту України”.

Водночас лідер ПР у своєму виступі заявив, що на його думку, “всі питання порядку денного... можна вирішити через діалог і пошук компромісів”.