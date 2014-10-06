СБУ затримала ще двох бойовиків із банди "Бабая"

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Встановлено, що один із затриманих "П", 1988 р.н., на прізвисько "Совхоз", брав участь у будівництві та укріпленні блокпостів терористів у м. Краматорськ, відповідав за господарське забезпечення бандформування. За професією автослюсар, він облаштував ремонтну майстерню, у якій лагодив та обшивав бронею відібрані бойовиками у мирного населення автомобілі. Техніка, яка пройшла у нього "технічне обслуговування", направлялася проти сил АТО.

Другий затриманий мешканець Краматорська, 1997 р.н., на прізвисько "Тощий", безпосередньо конфісковував автотранспорт у місцевих мешканців для потреб банди. Крім того, він у складі озброєних патрулів чергував на блокпостах та у місцевій комендатурі, брав участь в озброєних нападах на українських військових.

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